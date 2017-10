Modehändler Hessnatur streicht Jobs

Der Modehändler Hessnatur will Arbeitsplätze abbauen. „Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung haben sich gemeinsam für einen Interessenausgleich entschieden”, teilte das Unternehmen am Montag in Butzbach mit. Wie viele Beschäftigte genau betroffen sind, wurde zunächst nicht bekannt. Die Zahl der Entlassungen liege unter 10 Prozent, hieß es. Der Ökomode-Anbieter hat nach eigenen Angaben rund 370 Mitarbeiter in Deutschland und der Schweiz.

Über die Pläne hatte zuvor die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” berichtet. Demnach zieht Hessnatur mit dem Schritt die Konsequenz aus einer unbefriedigenden Geschäftsentwicklung. „Das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/2017 hätte besser laufen können, das ist richtig”, teilte das Unternehmen weiter mit. Zahlen nannte es aber nicht.

Der Interessenausgleich sei notwendig geworden, „um Hessnatur für die Zukunft zu sichern und in einem sich stetig mehr und mehr verändernden Markt agiler und besser aufzustellen”. Der Modehändler gehört seit 2012 zum Schweizer Finanzinvestor Capvis.

(dpa)