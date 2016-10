Moderator Holger Weinert hört im Frühjahr bei „hessenschau” auf

Moderator Holger Weinert verlässt im kommenden Frühjahr die „hessenschau” des hr-Fernsehens. Wie der Hessische Rundfunk (hr) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, steht der Mann mit der markanten Stimme im März das letzte Mal hinter dem Moderatorentisch. „Irgendwann muss man ja nach 30 Jahren mal aufhören, auch wenn die „hessenschau” für mich wie ein gut sitzender Anzug ist, in dem ich mich immer wohlgefühlt habe”, sagte der 64-Jährige. Die Sendung soll künftig von Andreas Hieke, Constanze Angermann und Kristin Gesang im Wechsel moderiert werden. Der gebürtige Berliner will dem Sender weiterhin als Adelsexperte zur Seite stehen.

(dpa)