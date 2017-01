Andrang in der Frankfurter Ausländerbehörde: Möglichst ohne Anstehen

Während der Gang zur Ausländerbehörde in Frankfurt für die Besucher häufig eine entwürdigende Prozedur darstellt, scheinen andere Städte in der Region das Verfahren besser zu organisieren. In Offenbach gibt man sich gar ganz entspannt.

Lange Wartezeiten, dauerbesetzte Telefone, akuter Personalmangel, Demütigungen und sich über Monate hinziehende Verfahren – das sind die Assoziationen, mit denen die Frankfurter Ausländerbehörde in den vergangenen Wochen wiederholt für negative Schlagzeilen sorgte. Die Stadt Frankfurt erklärt die Situation unter anderem mit der drastisch gestiegenen Zahl vorstellig gewordener Ausländer und 27 Gesetzesänderungen, die den bürokratischen Aufwand für die 129 Mitarbeiter der Ausländerbehörde vervielfacht habe.

Doch treffen all diese Probleme nur auf Frankfurt zu oder handhaben andere Kommunen den durch die Migrationsbewegung der vergangenen zwei Jahre entstandenen Ansturm auf ihre Ämter einfach besser? „Der hohe zu erwartende Andrang von Flüchtlingen wurde in Wiesbaden durch Sondermaßnahmen gut kanalisiert. Im Dezember 2016 wurde eine Gruppe von etwa 1500 Flüchtlingen durch Sonderaktionen in der Ausländerbehörde bearbeitet“, berichtet Jeanine Rudolph, die Leiterin des Wiesbadener Amtes für Zuwanderung und Integration.

„Kein Gedrängel“

Zwar gebe es auch in Wiesbaden Rückstände in der Bearbeitung im Flüchtlingssachgebiet. Auch müsse man teilweise etwas längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Allerdings hätten umfangreiche Umstrukturierungen dazu beigetragen, das Problem einzudämmen und „Gedrängel vor der Eingangstür und in den Fluren“ zu vermeiden.

Demnach habe man in der Landeshauptstadt „ungesteuerte Vorsprachen“ abgeschafft. Hierzu wurden die Flüchtlinge in Gruppen aufgeteilt und ihnen konkrete Termine zugewiesen. „Fast alle Mitarbeiter der Ausländerbehörde wurden für die Erteilung von Aufenthaltstiteln an einem Tag herangezogen. Damit konnten je Donnerstag fast 400 Termine vergeben und entsprechende Aufenthaltstitel erteilt werden“, erläutert Jeanine Rudolph.

Auch in Bad Homburg arbeiten die Mitarbeiter der Ausländerbehörde am Limit. „Die Belastungsgrenze ist erreicht“, bestätigt der städtische Pressesprecher Andreas Möring. Bis zu 1000 Flüchtlinge mit Anerkennungs-Status leben derzeit in der Kurstadt. Sieben Mitarbeiter sind allein mit der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen und dem Ausstellen von Dokumenten beschäftigt.

Infolge der Zuwanderung der Jahre 2015 und 2016 sei derzeit eine bürokratische Spitze zu erkennen, sagt Möring. „Es ist noch ein weiterer Höhepunkt zu erwarten, wenn die Befristungen der vorübergehenden Aufenthaltserlaubnisse 2018 erneut überprüft werden“, prognostiziert der Stadt-Sprecher.

Auch wenn das Personal in Bad Homburg momentan an seiner Kapazitätsgrenze arbeite, seien für dieses Jahr keine Neueinstellungen geplant. „Für 2018 würden wir das schon ins Auge fassen. Noch ist es aber zu früh, um Konkreteres zu sagen und zu versprechen“, so Möring.

Völlig anders sieht es in Frankfurts südöstlicher Nachbarstadt Offenbach aus. „Wir haben diese Probleme in der Form nicht und planen weder Neueinstellungen, noch sehen wir den Bedarf“, sagt Norbert Euler, der Leiter des Offenbacher Ausländeramts. Der Grund: Der Stadt Offenbach werden vom Land Hessen fast keine Asylbewerber zugewiesen. Ein Gros werde per Verteiler-Schlüssel nach Frankfurt oder Wiesbaden geschickt. In Frankfurt sind es momentan etwa 20 pro Woche. Rund 4500 Asylsuchende, unter ihnen viele Minderjährige, leben in der Mainmetropole.

Nur wenige Zuweisungen

Offenbach indes habe lediglich 0,5 Prozent aller in Hessen registrierten Flüchtlinge aufzunehmen. „Zugleich haben wir ein Aufnahmeplus von mehreren Hundert Personen aus den Vorjahren“, erklärt Euler die entspannte Situation in seinem Amt.

Zudem ist das Ausländeramt der Stadt Offenbach bereits vor zehn Jahren dazu übergegangen, dem Großteil seiner Kunden schriftlich Termine zuzuweisen. „So haben die Kunden nur zwei Vorsprachen für Beantragung und Aushändigung ihrer Dokumente“, erklärt Euler. Das sei die beste Lösung für alle Beteiligten und man verhindere zugleich, dass die Menschen frühmorgens vor der Tür stehen, um eine Wartemarke zu ziehen.

Dass die Stadt Frankfurt Probleme habe, sieben offene Stellen in der Ausländerbehörde zu besetzen, wundert Norbert Euler nicht. „Der Markt ist leer gefegt, was geeignetes Personal anbelangt. Die rechtlichen Grundlagen ändern sich fast monatlich“, sagt der Chef des Offenbacher Ausländeramts, für das rund 30 Personen arbeiten.

Wie berichtet hatte die Stadt Frankfurt in der jüngsten Bewerbungsrunde zwölf Stellen für die Ausländerbehörde ausgeschrieben. Zwar habe es 800 Bewerber gegeben, am Ende hätten aber nur fünf Personen eingestellt werden können. Diese würden sechs bis neun Monate lang eingearbeitet, was wiederum Kräfte von Mitarbeitern binde.