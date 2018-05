DWD: Montag war der bislang heißeste Tag 2018 und es bleibt sommerlich

Zum Wochenbeginn war es in Deutschland so warm wie noch nie in diesem Jahr. Auch heute wird es heiß. Wir haben Tipps, wo und wie es in Frankfurt Abkühlung und immer ein schattiges Plätzchen gibt.

So heiß wie gestern war es in Deutschland in diesem Jahr noch nicht. Der Deutsche Wetterdienst registrierte in Genthin in Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn den Spitzenwert von 33,3 Grad Celsius. „Das war der wärmste Tag des Jahres bis jetzt”, sagte ein DWD-Sprecher am Montagabend.

In Hessen werden für den heutigen Dienstag ab Mittag heftige Gewitter erwartet. Es müsse mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Gewitterneigung soll erst in der Nacht auf Mittwoch nachlassen.

Zuvor bleibt es aber heiß und schwül. Die Meteorologen prognostizieren für Dienstag Höchsttemperaturen von 29 Grad. Wir hätten da ein paar Tipps, was die Glücklichen, die nicht im Büro schwitzen müssen, vormittags machen könnten:

Nicht traurig sein, falls heute keine Zeit für Strand und Wasser ist. Zum Feiertag am Donnerstagsoll das Wetter auch ganz schön werden. Dann hätten wir zum Zeitvertreib hier ein Quiz für Euch, das die Sehnsucht auf Freizeit im Grünen maximal erhöht:

Und für alle, denen es jetzt schon wieder zu heiß ist, hier noch mal die Erinnerung an die vergangenen Monate:

