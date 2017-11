Mit einer Rekonstruktion der Tat wollen Ermittler mehr Licht in den Mord an der kleinen Johanna bringen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren dafür etwa 20 Polizisten vorgesehen. Rund um den Sportplatz in Ranstadt-Bobenhausen (Wetteraukreis) sollten wegen der Aktion am Donnerstag Straßen vorübergehend gesperrt werden.

Die achtjährige Johanna war im Jahr 1999 entführt, missbraucht und getötet worden. Ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger aus Friedrichsdorf war vor fünf Wochen festgenommen worden. Ermittlungen in einem anderen Missbrauchsfall sowie neue Spurenauswertungen brachten die Fahnder auf die Spur des Mannes. Nach Angaben der Polizei liegt bislang kein dringender Verdacht gegen den mutmaßlichen Mörder hinsichtlich weiterer Tötungsdelikte vor.

(dpa)