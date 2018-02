Mord vor 25 Jahren: Plädoyers im „Lasermann”-Prozess

Im Mordprozess gegen den als „Lasermann” bekannt gewordenen Schweden John Ausonius werden heute die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Dem 64-jährigen Angeklagten wird vor dem Landgericht Frankfurt vorgeworfen, vor mehr als einem Vierteljahrhundert in Frankfurt eine Garderobenfrau mit einem Kopfschuss ermordet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er mit der Tat im Jahr 1992 an die Handtasche der Frau kommen, die ihm angeblich ein elektronisches Notziblick gestohlen hatte.

Ausonius sitzt in Schweden seit 1994 wegen Mordes und versuchten Mordes in Haft, weil er dort auf mehrere dunkelhäutige Einwanderer mit Hilfe eines Laser-Zielfernrohrs geschossen hatte - daher auch der Name „Lasermann”.

(dpa)