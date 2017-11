Mord vor 25 Jahren: Prozess gegen „Laser-Mann” im Dezember

In Schweden hat er bei einem Amoklauf einen Mann getötet, nun muss er sich in Frankfurt wegen eines 25 Jahre zurückliegenden Mordes verantworten. Der Prozess gegen den als „Laser-Mann” bekannten Intensivtäter beginnt am 13. Dezember am Frankfurter Landgericht, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Nadja Niesen, am Montag sagte. Zuvor hatte die „Bild”-Zeitung darüber berichtet.

Angeklagt ist der 64-Jährige Niesen zufolge wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke. Er soll 1992 eine Frankfurter Garderobenfrau auf offener Straße erschossen und ausgeraubt haben. Ob dabei - wie bei seinen Angriffen auf Ausländer in Schweden - rassistische Motive eine Rolle gespielt haben, sei Gegenstand der Hauptverhandlung, sagte Niesen.

1995 wurde der Schwede in seinem Heimatland wegen Mordes in einem und versuchten Mordes in neun Fällen sowie neunfachen schweren Raubes zu lebenslanger Haft verurteilt. Um die Durchführung der Hauptverhandlung in Deutschland zu ermöglichen, wurde die Haft unterbrochen, der „Laser-Mann” wurde nach Frankfurt ausgeliefert. Im Falle einer Verurteilung muss er laut „Bild” zurück nach Schweden, um dort seine Haftstrafe weiter abzusitzen.

