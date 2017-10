Verbrechen: Mordfall Johanna: Täter hatte Fessel-Sex im Maisfeld mit 14jähriger

Fessel- und Sexspiele mit einer 14jährigen in einem Maisfeld im August in Nidda haben die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Mörders von Johanna geführt. Das gab die Polizei heute auf einer Pressekonferenz bekannt.

Neue Enthüllungen im Fall der im Jahr 2000 bei Alsfeld ermordet aufgefundenen Johanna Bohnacker: Der nun festgenommene 41-Jährige Mann aus Friedrichsdorf befand sich im Visier der Polizei, seit er im August vergangenen Jahres nach Fessel- und Sexspielchen mit einem 14-jährigen Mädchen in einem Maisfeld in Nidda festgenommen wurde. Die Fesselungstechnik wie die Verwendung des Klebebands habe Parallelen zum 18 Jahre zurückliegenden Mordfall aufgewiesen.

Zudem hatte man bei einer Wohnungsdurchsung bei dem Mann kinderpornografisches Material sichergestellt. Zu einer Festnahme reichte es nach dem juristisch "minderschweren Fall" in Nidda zwar nicht, wie der Leiter der Sonderkommission „Johanna”, Roland Fritsch, am Donnerstag in Gießen berichtete. Seither sei der Mann jedoch "umfassend observiert" worden.

Derzeit werde noch überprüft, ob es Zusammenhänge mit den Mordfällen an der 11jährigen Annika Seidel und der 13jährigen Melanie Frank in den Jahren 1996 und 1999 gebe. Man suche nun auch bundesweit nach Fällen mit vergleichbarem Muster.

Wie die Ermittler weiter berichteten, sei der Tatverdächtige ledig, habe keine Kinder und sei seit seinem Abitur arbeitslos. Er habe Mitte der 2000er Jahre eine Haftstrafe wegen Drogen- und Verkehrsdelikten abgesessen.

Weiteres wichtiges Detail vor allem für die Bewohner von Ranstadt-Bobenhausen, die sich seit der Tat gefragt hatten, ob der Mörder aus ihrer Mitte stammen könne: Der 41-Jährige hat wohl schon zur Tatzeit vor 18 Jahren in Friedrichsdorf gelebt. Nichts deute daraufhin, dass er Kontakte zum sozialen Umfeld Johannas gehabt habe.

Der Mann war am Mittwoch 18 Jahre nach dem Tod der Achtjährigen aus der Wetterau festgenommen worden. Er soll sich 1999 an dem Mädchen sexuell vergangen und es dann getötet haben. kop/mfo