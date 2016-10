Mordprozess um Teufelsaustreibung im Hotel geht weiter

Der Mordprozess um die tödliche Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotel wird heute fortgesetzt. Am frühen Nachmittag ist vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankfurt eine Rechtsanwältin als Zeugin geladen. Insgesamt sollen in dem Verfahren, das bis Mitte Januar terminiert ist, 16 Zeugen aussagen. Im Verhandlungssaal verfolgen zudem vier Sachverständige - Jugendgerichtshilfe und psychiatrische Gutachter - die Verhandlung gegen die fünf Angeklagten.

Die Kammer unter Vorsitz von Ulrich Erlbruch wird voraussichtlich zunächst über zwei Anträge der Verteidigung vom ersten Verhandlungstag entscheiden. Darin geht es unter anderem darum, ob ein Ethno-Soziologe zu den kulturellen Hintergründen der südkoreanischen Angeklagten und dem Exorzismus in dem asiatischen Land gehört wird.

Rund zehn Monate nach dem qualvollen Tod einer 41 Jahre alten Südkoreanerin hatte am Montag vor dem Landgericht der Prozess begonnen. Fünf Verwandte im Alter von 16 bis 45 Jahren sind angeklagt, die Frau qualvoll in einem Gewaltexzess erstickt zu haben. Darunter ist der 16 Jahre alte Sohn des Opfers. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus und begründet das mit Grausamkeit.

(dpa)