Motorrad prallt gegen Schulbus: Fahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Bad Endbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf) mit einem Schulbus zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 62-Jährige war am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 3029 unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geriet, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Der 55-jährige Busfahrer und die vier Fahrgäste blieben unverletzt. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Straße war an der Unfallstelle mehr als drei Stunden gesperrt.

(dpa)