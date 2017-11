Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Der Mann war auf einer Landstraße bei Bad Homburg von der Höhe unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Auto kollidierte, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

(dpa)