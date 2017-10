Motorradfahrer kommt bei Unfall auf Bundesstraße ums Leben

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen bei Wolfhagen in Nordhessen frontal auf ein entgegenkommendes Auto geprallt und ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 450 zwischen Wolfhagen und dem Ortsteil Istha, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Die B450 musste in beide Richtungen gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung werde noch längere Zeit andauern, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zum Unfallhergang nannte er nicht.

(dpa)