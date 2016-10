Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A3 nahe Wiesbaden

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 nahe Wiesbaden getötet worden. Der Mann war mit seiner Maschine in Richtung Würzburg unterwegs, als er von hinten gegen ein vorausfahrendes Auto fuhr, wie die Polizei mitteilte. Er wurde am späten Freitagabend ins Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb. Die 38 und 44 Jahre alten Männer im Auto kamen mit leichten Blessuren davon. Die A3 war zwischen dem Kreuz Wiesbaden und der Anschlussstelle Raunheim stundenlang gesperrt.

