Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 3 in Darmstadt ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 33-Jährige war wenige Meter hinter einem Auto gefahren, wie die Polizei mitteilte. Als der 35-jährige Autofahrer dann auf der Fahrbahn wendete, sah dies der Biker offensichtlich zu spät und rammte die Fahrzeugseite. Der Mann auf dem Motorrad starb noch an Ort und Stelle. Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

