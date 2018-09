Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Oberzent (Odenwaldkreis) gestorben. Der 35-Jährige konnte am frühen Mittwochabend zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber wenig später seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann mit seinem Motorrad in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen sein. Der 56-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

