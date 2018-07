Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholvorgang

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige war am Samstagnachmittag auf der Uplandstraße im Ortsteil Schwalefeld unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge fuhr der Mann zu weit links, als er einen stehenden Bus überholen wollte. Das Motorrad prallte an einer Abzweigung gegen den Bordstein, der 67-Jährige verlor die Kontrolle und wurde gegen einen Pfosten sowie einen Telefonmasten geschleudert. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

