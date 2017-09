Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz hat ein Motorradfahrer in Osthessen schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Samstag auf einer Kreisstraße zwischen Rotenburg und Wüstefeld aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Maschine gestürzt und gegen den Begrenzungspfahl eines Weidezauns geprallt. Ein am Unfall unbeteiligter Autofahrer hatte den verletzten Motorradfahrer gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Fulda gebracht. Nähere Informationen zu ihm lagen zunächst nicht vor.

(dpa)