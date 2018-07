Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw im Odenwaldkreis ums Leben gekommen. Der 22-jährige Lkw-Fahrer übersah das entgegenkommende Motorrad beim Linksabbiegen in Oberzent, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Trotz Vollbremsung kollidierten die Fahrzeuge. Der 66-Jährige wurde an der Unfallstelle reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, starb aber kurze Zeit später.

(dpa)