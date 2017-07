Motorrollerfahrer stürzt bei Unfall über seinen Lenker

Der 39 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall in Kassel über seinen Lenker und die Motorhaube des beteiligten Autos gestürzt und verletzt worden. Eine 65-jährige Autofahrerin hatte den Mann am Dienstagmorgen beim Linksabbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge krachten zusammen und der 39-Jährige landete auf der Straße. Ein Rettungswagen brachte den Mann, der über Schmerzen im Nacken und in der Schulter klagte, in ein Krankenhaus.

(dpa)