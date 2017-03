Mucuk-Mörder weiter auf der Flucht

Brandserie in Supermärkten: Frau in Untersuchungshaft

Witzenhausen. Eine 63-Jährige soll in Nordhessen in zwei Supermärkten Brände gelegt haben. Gegen die Frau erging am Donnerstag Haftbefehl, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.