Mit 94 Prozent im Amt bestätigt: Müller-Klepper führt weiter Frauen-Union an

Die 59-Jährige sei am Samstag bei einem Landesdelegiertentag in Bad Camberg mit 94,4 Prozent der Stimmen in ihrem Amt bestätigt worden, teilte die Frauen-Union mit.



Damit führe sie den Verband der CDU Hessen für weitere zwei Jahre. Zu ihren Stellvertreterinnen wurden erneut Bettina Wiesmann und neu Sabine Bächle-Scholz gewählt, beide sitzen für ihre Partei ebenfalls im Landtag.



Müller-Klepper leitet die hessische Frauen-Union, die knapp 10 000 Mitglieder hat, seit 2006.

