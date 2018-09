Münster beendet Siegesserie von Wehen Wiesbaden

Preußen Münster hat die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga beendet. Die Hessen kassierten am Freitagabend eine herbe 0:3 (0:1)-Pleite. Rufat Dadaschow (41. Minute) und Cyrill Akono (84.) schossen die Gastgeber zumindest für eine Nacht auf Platz zwei. Wehens Sebastian Mrowca unterlief in der Nachspielzeit noch ein Eigentor (90.+1).

Für den SVWW endete damit eine Serie von drei Siegen nacheinander. Während die Gastgeber gnadenlos effektiv waren und ihre Chancen nutzten, vergaben die spielerisch überlegenen Hessen beste Möglichkeiten. Allein Manuel Schäffler scheiterte mehrfach aus bester Position. Auch Stephan Andrist, Jeremias Lorch und Simon Brandstetter brachten den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie.

(dpa)