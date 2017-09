Gesang, Probe-Perücke, 14-Zentimeter-Highheels und eine exzentrische Figur: Volontärin Joy Gantevoort hat bei den Proben zum Glam-Rock-Musical „Hedwig and the angry inch“ hinter die Kulissen geschaut.

Mütze aufsetzen, einen Schluck trinken, Schnürsenkel der Highheels festziehen, kurz noch einen Blick auf den Text werfen, einatmen, ausatmen: Michael Kargus und Kathrin Hanak sind bereit für die Probe. „Wir starten auf Seite 6“, sagt Regisseur Thomas Helmut Heep. Neben ihm sitzen Regieassistentin Agnes Wiener und der alternierende Hedwig-Darsteller Lukas Witzel an dem Tisch, der vor der durch Klebestreifen am Boden markierten Bühnenfläche steht. Auch bei ihnen ein letzter Blick ins Skript, dann gespanntes Warten auf das, was kommt.

Wir sind in Hanau im Probenraum für das Musical „Hedwig and the angry inch“, das am 22. September in der Brotfabrik Frankfurt Premiere feiert. In dem Off-Broadway-Musical erzählt die talentierte, aber verkannte Rock-Chanteuse Hedwig dem Publikum die tragikomische Geschichte ihres Lebens, unterstützt von ihrem Ehemann Yitzhak. Aufgewachsen in Ost-Berlin als Hänsel Schmidt, lernt sie dort GI Luther kennen, der sie zur Auswanderung in die USA und zur Geschlechtsumwandlung überredet. Doch bei der Operation geht etwas schief, so dass von ihrem Glied noch ein „angry inch“ übrig bleibt.

Mythos vom Kugelmensch

Aber zurück zur Probe: Es wird still im Raum. Noch einmal atmet Michael Kargus tief ein, dann wird er zu Hedwig. Er berichtet von ihrer Kindheit, wie ihre Mutter ihr eine Gute-Nacht-Geschichte über den Mythos des Kugelmenschen erzählt. „Eine Geschichte, bei der ich mich heute noch frage, wie man sie einem so kleinen Kind erzählen kann.“

„Hedwig ist ein anspruchsvolles Stück“ „Es ist mir eine Ehre Hedwig zu spielen“, sagt Hedwig-Erstbesetzung Michael Kargus. Trotz seiner Erfahrung ist Hedwig für ihn eine herausfordernde Rolle: „Wann steht man schon bei einem Musical clearing

Beobachtet von Yitzhak-Darstellerin Kathrin Hanak schreitet er in seiner blauen Jogginghose auf den 14 Zentimeter hohen schwarzen Highheels über die „Bühne“ und sammelt die Utensilien für die kommende Performance ein. Zurück am Mikrofon, bedeckt er seinen Kopf mit einem roten Tuch, schaltet eine kleine Taschenlampe ein, hält sie unter sein Kinn und beginnt zu singen. Der Titel? „The Origin of Love“.

Seit dem 21. August proben die Darsteller fast jeden Tag. „Dienstags ist meistens frei“, so Produzentin Marina Pundt. In den Proben erarbeite das Team gemeinsam das Stück: „Ich hatte zwar eine Vorstellung von der Inszenierung, doch es war ein andauernden Entwicklungsprozess“, berichtet Thomas Helmut Heep. Auch die Darsteller mussten sich erst in ihren Rollen finden. „Ich spiele zum ersten Mal einen Mann. Das Körpergefühl ist ein ganz anderes“, sagt Yitzhak-Darstellerin Kathrin Hanak.

Mann oder Frau?

Michael Kargus hört auf einmal auf zu singen. Das Klavier stoppt. „Ich muss die Perücke doch aufsetzen, das Tuch irritiert mich auf meiner Glatze.“ Das sechsköpfige Team lacht, kurz ist die Stimmung gelöst. Noch ein paar Hinweise von der Regie und als die gelockte blonde Proben-Perücke auf Michael Kargus’ Kopf sitzt, versinken alle wieder in der Konzentration. Noch einmal, ab Seite 6.

Das Musical wird produziert von dem Musical-Startup „Off-Musical Frankfurt“. „Es ist unsere erste professionelle Produktion“, berichtet Marina Pundt. „Hedwig ist ein unterschätztes Stück. Viele sehen nur die unterhaltsame Dragqueen-Show, doch es hat eine viel tiefere Ebene.“ Marina Pundt und Stephan Huber haben sich während des Studiums in Bremen kennengelernt und nach ihrem Abschluss im Frühjahr die Musical-Produktion gegründet. Für ihren Traum sind sie nach Frankfurt gezogen. „Wir wollen mit unseren Produktionen auch junges Publikum für Musicals begeistern. Deshalb achten wir bei der Stückauswahl darauf, dass sie eine Lebenswirklichkeit zeigen. Bei Hedwig geht es um die Liebe und die Frage, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein.“

Mit kreisenden Lichtern und gewaltigem Gesang beendet Michael Kargus das Lied vom Ursprung der Liebe. Danach ist es still, Hedwig muss sich sammeln, doch dann geht es unbeirrt weiter mit der Show, zumindest vorerst.