Musikfest in Alter Oper dreht sich um Ligeti-Werk

Mit fast 3,4 Promille am Steuer: Frau verliert Führerschein

Gießen. Mit fast 3,4 Promille ist eine 56 Jahre alte Frau an einer Autobahnausfahrt in Gießen gestoppt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete, bestätige sich bei einer Atemkontrolle schnell mehr