Musikmesse hat neue Zielgruppen im Visier

Frankfurts Musikmesse will mit Musikschulen und Musiktherapie neue Zielgruppen ansprechen. Die Besucher auf dem europaweit bedeutendsten Branchentreff sollen alle Stilrichtungen von der Klassik bis zum Punk antreffen, kündigten die Organisatoren am Montag an. Insgesamt soll es vom 5. bis 8. April auf der Leitmesse rund 1000 Events geben. Außerhalb sind in ganz Frankfurt bis zum Sonntag an rund 30 Spielstätten rund 50 Konzerte mit namhaften Musikern wie dem Jazztrompeter Till Brönner geplant.

Die traditionelle Musikinstrumenten-Schau bemüht sich seit 2016 verstärkt um Endkonsumenten. 972 Aussteller aus mehr als 50 Ländern werden nun erwartet. Dies sind erneut gut 100 weniger als im Vorjahr. Die gleichzeitig organisierte Fachmesse Prolight+Sound (4. bis 7.4.) meldet dagegen mit 950 Anbietern ein Plus. Vergangenes Jahr kamen insgesamt mehr als 100 000 Besucher zu den Messen.

Messe-Geschäftsführer Detlef Braun verwies auf die Konzentration und Konsolidierung in der Branche angesichts der Digitalisierung. Es sei gelungen, einige große Aussteller zurückzugewinnen: „Die strategische Neuausrichtung trägt erste Früchte.”

Die Musikinstrumentenwirtschaft zeigte sich optimistisch. Wie der Branchenverband SOMM mitteilte, stieg der Umsatz 2016 um 5,4 Prozent auf knapp eine Milliarde Euro. Renner waren erneut Mikrofone und Kopfhörer mit einem Umsatzanteil von 17 Prozent am Gesamtmarkt.

