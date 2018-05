Mutmaßlich Bewaffneter bedroht Frauen im Café: Festnahme

Ein mutmaßlich bewaffneter Mann hat am Montagnachmittag in einem Café in Frankfurt-Höchst zwei Frauen bedroht. Wie die Polizei mitteilte, nahm eine Spezialeinheit den Verdächtigen fest. Zuvor hätten die beiden Frauen unverletzt fliehen können. Einsatzkräfte sperrten die Gegend rund um das Café weiträumig ab. Kurz nach den Frauen sei auch der mutmaßliche Täter, ein 48-Jähriger, aus dem Gebäude gekommen. Genauere Angaben zur Tat und zu möglichen Motiven machten die Ermittler zunächst nicht.

(dpa)