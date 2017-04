Prozess in Frankfurt: Mutmaßliche U-Bahn-Schläger: Erschrocken über Tat

Im Prozess um brutale Übergriffe auf einen Fahrgast in einer Frankfurter U-Bahn haben sich die beiden mutmaßlichen Angreifer „erschrocken” über die Tat gezeigt. Am zweiten Verhandlungstag erklärten sie vor dem Landgericht Frankfurt, sich an die Tat im Mai vergangenen Jahres in der U-Bahn in der Nähe der Station Hauptbahnhof infolge übermäßigen Alkoholkonsums nicht mehr erinnern zu können. Ein 27 Jahre alter Fahrgast, der sich zuvor offenbar über die starke Lautstärke der Männer beschwert hatte, wurde durch Tritte und Schläge der Männer erheblich verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wesentliche Erkenntnisse erhielten die Ermittler von einer Videoaufzeichnung und zahlreichen Zeugenaussagen. Der Triebwagen war am frühen Samstagmorgen vor allem mit heimkehrenden Nachtschwärmern besetzt. Mehrere Zeugen berichteten über Tritte gegen den Körper des bewusstlosen Opfers. Weil sie offenbar auch den Kopf des Mannes trafen, geht die Staatsanwaltschaft von einem bedingten Tötungsvorsatz aus und hat Anklage wegen versuchten Totschlags vor der Schwurgerichtskammer erhoben. Das Opfer konnte am zweiten Verhandlungstag noch nicht im Zeugenstand verhört werden. Die Schwurgerichtskammer will das Verfahren im Juni beenden.

(dpa)