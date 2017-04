Mehrere Räume durchsucht: Mutmaßlicher Agent in Frankfurt fesgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen 54 Jahre alten Schweizer in Frankfurt wegen Spionageverdachts festnehmen lassen. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, seit Anfang 2012 für den Geheimdienst einer fremden Macht tätig gewesen zu sein, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit. In Frankfurt und dem Wetteraukreis seien mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden. An dem Einsatz sei auch das Bundeskriminalamt beteiligt gewesen.

Der Haftbefehl des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof (BGH) stammt nach Angaben der Bundesanwaltschaft bereits vom 1. Dezember 2016. Der 54-Jährige sollte noch am Freitag dem BGH-Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dabei werde auch entschieden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

(dpa)