Mutmaßlicher Haupttäter von Massenschlägerei festgenommen

Knapp eine Woche nach der Massenschlägerei in Hanau mit einem Schwerverletzten hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Der 19-jährige Hanauer soll an der Auseinandersetzung in der Nacht auf vergangenen Samstag beteiligt gewesen sein, bei der ein 38-Jähriger von mehreren Schlägen verletzt worden war, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Gegen ihn habe ein Haftbefehl vorgelegen, weil er zu einem Gerichtstermin in einer anderen Sache nicht erschienen sei. Zudem lägen gegen den jungen Mann weitere Anklagen wegen gefährlicher Körperverletzung vor, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies.

(dpa)