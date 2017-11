Mutmaßlicher PKK-Funktionär vor Gericht

Wegen Tätigkeiten für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK steht vom heutigen Dienstag an ein 42 Jahre Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Vor der Staatsschutzkammer werden dem Angeklagten Verstöße gegen das Vereinsgesetz vorgeworfen. Der im thüringischen Sonneberg wohnende Türke soll unter anderem bis zum Jahr 2014 Ansprechpartner für höherrangige PKK-Funktionäre im Raum Hanau und Kassel gewesen sein. Darüber hinaus soll er dem örtlichen PKK-Kader angehört haben.

Die Arbeiterpartei Kurdistans - kurz PKK - ist seit 1993 in Deutschland verboten und gilt in der Europäischen Union als Terrororganisation. Sie kämpft für eine Autonomie von Kurdengebieten unter anderem in der Türkei. Das Gericht hat für den Prozess vorerst zwei Verhandlungstage festgelegt.

(dpa)