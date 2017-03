Mutmaßlicher Schleuser nach Deutschland ausgeliefert

Ein 59-Jähriger soll sieben Pakistaner über Spanien nach Deutschland eingeschleust haben. Wie die Bundespolizei am Donnerstag in Frankfurt berichtete, ist der Mann am Vortag von den italienischen Behörden ausgeliefert worden. Ein Ermittlungsrichter in Frankfurt habe inzwischen gegen den britisch-pakistanischen Staatsangehörigen Untersuchungshaft angeordnet.

Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte 59-Jährige war im Dezember von der Polizei in Rom festgenommen worden. Er soll als Mitglied einer dreiköpfigen Bande die sieben Männer im Jahr 2015 mit Hilfe spanischer Schengen-Visa über Spanien nach Deutschland gebracht haben. Der Schleuserlohn soll 16 000 Euro pro Kopf betragen haben.

(dpa)