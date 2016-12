Mutmaßlicher Schütze aus Offenbach in U-Haft

Nach Schüssen auf einen Mann in Offenbachs Innenstadt ist ein 47-Jähriger als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Ihm werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 47-Jährige soll am Donnerstag vor einem Einkaufszentrum vier Schüsse auf einen 38-Jährigen abgegeben haben. Das Opfer wurde einmal am Oberkörper getroffen. Der Mann kam auf die Intensivstation.

Für ein Motiv gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Allerdings bestünden Hinweise auf einen schon lange andauernden Streit zwischen den beiden Männern, der eskaliert sei.

(dpa)