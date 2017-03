Muttersprachlicher Unterricht derzeit in elf Sprachen

An hessischen Schulen wird im laufenden Schuljahr in elf Sprachen Unterricht in der Muttersprache von Zuwandererkindern angeboten. Das Wahlfach gebe es unter anderem für Albanisch, Arabisch, Italienisch, Serbisch, Türkisch oder Polnisch. Das teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Wiesbadener Landtag mit. Der Unterricht diene der „Pflege und Vertiefung der Herkunftssprache in Wort und Schrift, jedoch nicht der religiösen oder politischen Unterweisung”. Er ist sowohl jahrgangs- als auch schulformübergreifend.

Verantwortlich für den Unterricht in der Muttersprache sind entweder das Land Hessen oder die Herkunftsländer, die dann auch die Lehrer entsenden. So unterrichten etwa im laufenden Schuljahr 45 Lehrkräfte im Auftrag der Türkei an hessischen Schulen Türkisch. 55 Kollegen sind im Dienst des Landes Hessen beschäftigt. Im Schuljahr 2015/2016 besuchten insgesamt 8807 Schüler den herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch. Manche Länder wie etwa Bosnien und Herzegowina oder Italien organisierten den Unterricht über Trägervereine, zum Teil werde er über Elternbeiträge finanziert, berichtete Lorz.

(dpa)