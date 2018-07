Mutwillig auf Passantinnen losgefahren: Autofahrer in Haft

Weil er mutwillig mit seinem Fahrzeug auf fünf Passantinnen losgefahren und diese verletzt haben soll, hat das Landgericht Frankfurt am Donnerstag Untersuchungshaft für einen 38 Jahre alten Autofahrer angeordnet. Die Staatsanwaltschaft hatte den entsprechenden Haftbefehl am Dienstag beantragt, nachdem der Angeklagte unentschuldigt dem ersten Verhandlungstag ferngeblieben war. Am frühen Donnerstagmorgen wurde er schließlich in der Nähe seiner Wohnung in Frankfurt festgenommen.

Mitten in der Frankfurter Innenstadt war der 38-Jährige laut Anklage im Juni 2016 zunächst auf zwei Touristinnen losgefahren und hatte diese verletzt. Kurze Zeit später touchierte er drei weitere Frauen und entfernte sich vom Tatort. Die Anklage lautet deshalb nicht nur auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung, sondern auch auf Unfallflucht. Die Strafkammer hat vorerst fünf Verhandlungstermine anberaumt und will den Prozess nun am 24. Juli mit der Verlesung der Anklage und einer möglichen Einlassung des Angeklagten fortsetzen.

(dpa)