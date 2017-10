NHL-Erfahrung für Kassel Huskies: James Wisniewski kommt

Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies hat sich mit dem ehemaligen US-amerikanischen Nationalspieler James Wisniewski verstärkt. Das teilten die Nordhessen am Mittwoch mit. Der 33 Jahre alte Defensivspieler bestritt 552 Partien in der Nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL). In der vergangenen Saison spielte er in Russland bei Admiral Wladiwostok. „Die Verpflichtung von James ist ein toller Schritt für unseren Verein. Er wird das Team mit seiner NHL-Erfahrung bereichern und weiter stabilisieren”, sagte Huskies Geschäftsführer Joe Gibbs.

