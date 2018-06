NPD: Streichung von Fraktionsgeldern

Fünf neue Ökomodellregionen in Hessen

Wiesbaden. Hessen stärkt der Ökolandwirtschaft weiter den Rücken. Zwölf der 21 Landkreise in Hessen seien mittlerweile Ökomodellregionen, erklärte Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. mehr