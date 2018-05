NSU-Abschlussbericht: Fraktionen einigen sich auf Präambel

Autofahrer überholt in Landstraßen-Kurve und kommt ums Leben

Hofbieber/Fulda. Beim Überholen auf einer Landstraße ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer in Osthessen tödlich verletzt worden. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Fulda habe in Hofbieber bei unklarer Verkehrslage in einem mehr