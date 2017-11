NSU-Ausschuss: Vater des Kasseler Mordopfers kommt

Der NSU-Ausschuss des hessischen Landtags steht vor seinem Abschluss. In der nächsten und womöglich letzten Sitzung des Gremiums am 27. November soll der Vater des in Kassel erschossenen Internetcafé-Betreibers Halit Yozgat zu Wort kommen. Ismail Yozgat hatte seinen ermordeten Sohn 2006 kurz nach der Bluttat gefunden, die der rechten Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU) zugerechnet wird. Ismail Yozgat soll allerdings nicht als normaler Zeuge vernommen werden. Es soll eher darum gehen, dass der Vater noch einmal gebührend zu Wort kommt.

Der NSU-Ausschuss des Landtags untersucht seit dem Jahr 2014, ob nach dem Mord an Halit Yozgat Fehler von hessischen Behörden gemacht wurden.

(dpa)