NSU-Ausschuss befasst sich mit Rolle des Justizministeriums

Der NSU-Untersuchungssausschuss des hessischen Landtags beschäftigt sich heute mit der Rolle des Justizministeriums bei den Ermittlungen nach dem Mord an Halit Yozgat. Dazu soll unter anderem der damalige Justizstaatssekretär Thomas Schäfer (CDU) als Zeuge gehört werden. Schäfer ist inzwischen Ressortchef im hessischen Finanzministerium. Zentrales Thema wird das damalige Veto des Innenministeriums für eine direkte polizeiliche Vernehmung mehrerer V-Leute des Verfassungsschutzes sein. Als weitere Zeugen sind der ehemalige Justizminister Jürgen Banzer (CDU) und ein Ex-Abteilungsleiter im Ministerium geladen.

Der Mord an dem deutsch-türkischen Internetcafé-Betreiber Yozgat im April 2006 in Kassel wird dem Nationalsozialistischen Untergrund zugeschrieben. Während oder kurz vor der Tat war der damalige Verfassungsschützer Andreas Temme in dem Café - nach eigener Aussage aus privaten Gründen. Er geriet vorübergehend unter Verdacht - daher wollten die Mordermittler die von ihm geführten V-Leute befragen. Mit Verweis auf den Staatsschutz lehnte dies der damalige Innenminister Volker Bouffier (CDU) jedoch ab.

(dpa)