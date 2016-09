NSU-Ausschuss vernimmt Ex-Verfassungsschutz-Präsidenten

Der NSU-Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag hat am Freitag den Ex-Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, Roland Desch, als Zeugen befragt. Er leitete die Behörde von 2010 bis 2015. Nach seinen Erkenntnissen gab es keine Verbindungen hessischer Neonazis zum rechtsextremistischen „Nationalsozialistischen Untergrund”, sagte der 63-Jährige. Nach Auffliegen der Terrorzelle im November 2011 seien umfangreich Akten gesichtet worden.

Der Untersuchungsausschuss will mögliche Pannen bei den Ermittlungen nach der Ermordung des deutsch-türkischen Internetcafe-Besitzers Halit Yozgat 2006 in Kassel klären. Zur Tatzeit oder kurz davor war ein damaliger Verfassungsschützer am Tatort. Der Mord wird dem NSU zugeordnet.

(dpa)