NSU-Spur: LKA überprüft ungeklärte Morde an Kindern

Nach dem Fund einer DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardts im Mordfall Peggy werden auch in Hessen ungeklärte Fälle von Kindstötungen überprüft. Dabei gehe es um den Zeitraum 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2011, erklärte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Dienstag auf Anfrage. Es werde erhoben, für welche Fälle weitere Ermittlungsansätze infrage kämen. Dem Nationalsozialisten Untergrund (NSU) wird auch der Mord an einem Betreiber eines Internetcafés in Kassel zur Last gelegt. Die neunjährige Peggy war 2001 im oberfränkischen Lichtenberg verschwunden. Vergangenen Donnerstag hatten die Ermittler überraschend mitgeteilt, dass am Fundort der Skelettteile genetisches Material Böhnhardts entdeckt wurde.

(dpa)