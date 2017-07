Nach 3000 Kilometern: documenta-Reiter erreichen Kassel

Nach 3000 Kilometern sollen die vier Wanderreiter der documenta heute ihr Ziel erreichen. Die Macher der weltweit bedeutendsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst erwarten die drei Männer und eine Frau am Nachmittag (14.00 Uhr) am Kunstwerk „Parthenon der Bücher” in Kassel. Für das Kunstprojekt „Die Durchreise des Hermes” waren die Reiter am 9. April in Athen gestartet und drei Monate zu Pferd unterwegs.

Der Ritt ist ein Projekt des schottischen Konzeptkünstlers Ross Birrell. Athen war der Ausgangspunkt, weil die Stadt diesmal zweiter Standort der documenta ist. In Kassel begann die Ausstellung am 10. Juni und dauert bis zum 17. September. Mehr als 160 Künstlerinnen und Künstlern zeigen dort an 30 Standorten ihre Werke.

(dpa)