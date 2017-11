Nach Angriff auf Kuhherde: Elstern zum Abschuss freigegeben

Diebe brechen fünf Taxis auf

Darmstadt/Raunheim. Diebe hatten es in der Nacht zum Donnerstag in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) gleich auf mehrere Taxis abgesehen. Fünf geparkte Wagen seien aufgebrochen worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. mehr