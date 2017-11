Nach Brand von Lagerhalle: Ursache bleibt unklar

Eine Woche nach dem Brand einer Lagerhalle im nordhessischen Niestetal ist die Ursache weiterhin unklar. „Aufgrund des hohen Grads der Zerstörung ist sie nicht klar definierbar”, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Es sei nach wie vor unklar, wo das Feuer entstand. Bei dem Unglück am Donnerstag vergangener Woche war die Halle komplett niedergebrannt, die Schadenshöhe wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die genaue Summe ist unklar, da Gutachter noch den Wert der gelagerten Fahrzeugteile und Lebensmittel feststellen müssen. Verletzt worden war bei dem Feuer niemand.

(dpa)