Nach Fusion mit WGZ: DZ Bank erwartet Milliarden-Gewinn

Basketball-Meister Bamberg bezwingt Gießen 82:68

Bamberg. Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Bundesliga dicht an Spitzenreiter ratiopharm Ulm dran. Der deutsche Meister gewann am Montag sein Heimspiel gegen den Tabellenneunten Gießen 46ers mit 82:68 (49:29). mehr