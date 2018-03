Nach Geisterfahrt mit drei Toten: Lkw-Fahrer vor Gericht

Ein Geisterfahrer, durch den im Herbst am Rüsselsheimer Autobahn-Dreieck mutmaßlich drei Menschen gestorben sind, muss sich von heute (9.00 Uhr) an vor dem Amtsgericht in Groß-Gerau verantworten. Die Anklage wirft dem 34 Jahre alten Mann aus Polen fahrlässige Tötung vor. Nach ihrer Ansicht fuhr der Mann Ende September völlig betrunken mit seinem Kleinlaster in verkehrter Richtung auf die Autobahn 67 auf. Er rammte frontal ein entgegenkommendes Auto aus den Niederlanden. Dessen Fahrer und seine beiden Mitfahrer kamen ums Leben. Der Angeklagte selbst erlitt schwere Verletzungen. Er soll bei der Geisterfahrt mindestens 3,09 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

(dpa)