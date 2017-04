Nach Internet-Hit in S-Bahn: Konzert für Fahrgäste

Mit einem Spontankonzert in der Frankfurter S-Bahn begann die YouTube-Karriere der Musikerin und Wahl-Hamburgerin Anna Guder alias Kiddo Kat. Der Jam mit einer trommelnden Musiker-Kollegin nach einem Tag auf der Frankfurter Musikmesse wurde im Internet millionenfach angeklickt und über soziale Medien geteilt. In diesem Jahr ist die Musikerin nicht nur beim Musikmesse-Festival dabei, sondern gibt auch ein Unplugged-Konzert für Gäste des Verkehrsverbunds Rhein-Main (RMV), in dessen Bahn sie vor einem Jahr ihren viralen Auftritt hatte.

Die Location in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs ist nach Angaben eines RMV-Sprechers noch geheim. Die Karten würden nicht verkauft, sondern unter Testern des Pilotversuchs RMVsmart verlost. Mit der App wird das Smartphone zum Fahrkartenautomat - im Unterschied zu dem ebenfalls per Smartphone gekauften Mobilticket wird nach Fahrstrecke und nicht nach Tarifzone abgerechnet.

(dpa)