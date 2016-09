Nach Messerattacke steht Mann wegen Mordversuchs vor Gericht

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Dornburg (Landkreis Limburg-Weilburg) steht seit Mittwoch ein 27 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Limburg. Er soll laut Anklage im März dieses Jahres auf einen 19-jährigen Bekannten eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus - womöglich müsse der Mann in der Psychiatrie untergebracht werden.

Der 27-Jährige hatte sich auf einem Spielplatz mit seinem späteren Opfer zum Alkoholtrinken verabredet. Dort stach er dann laut Anklage auf den am Boden hockenden Bekannten ein. Er traf ihn mehrfach am Kopf, Hals, in der Brust und im Oberkörper. Der Angeklagte erklärte zum Prozessauftakt, sich schon des Öfteren selbst verletzt zu haben. Es sei ihm ein Rätsel, wie es zu der Tat kommen konnte. Ein Urteil wird für den 23. September erwartet.

(dpa)