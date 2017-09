Nach Mord auf offener Straße nur wenig Hinweise

Fünf Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Vaters in Mörfelden-Walldorf sind die Ermittler noch nicht richtig weitergekommen. „Wir haben noch keine heiße Spur”, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag. Auf ein Phantombild seien „nicht viele” Hinweise auf den Täter eingegangen. Die Sonderkommision bestehe allerdings noch, es werde weiter ermittelt. Der 43 Jahre alte Vater war am 18. August vor den Augen seiner Tochter erschossen worden. Er war gerade dabei gewesen, das knapp drei Jahre alte Kind im Auto anzuschnallen.

(dpa)