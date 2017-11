Nach Reizgasangriff in Schule sucht Polizei nach den Tätern

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Die Polizei sucht weiter nach zwei Personen, die am Mittwoch in der Kantine einer Schule im Kreis Darmstadt-Dieburg mit Reizgas gesprüht haben. „Wir fahnden weiterhin nach den Tätern”, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Über 90 Schüler hatten bei dem Vorfall in einer Schule in Groß-Umstadt Augen- und Atemwegsreizungen erlitten.

Der Tatverdächtige, der das Tränengas versprüht haben soll, soll laut Polizei zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. Ein Komplize soll ihn begleitet haben. Der Täter habe Tränengas verwendet, sagte ein Polizeisprecher. „So eins, was man normalerweise als Abwehrspray in der Tasche dabei hat”, sagte er.

Die verletzen Schüler wurden in einer Turnhalle medizinisch versorgt. Schwer verletzt oder in ein Krankenhaus gebracht wurde niemand. Das Gebäude wurde nach Angaben der Polizei sofort geräumt und von der Feuerwehr gelüftet.

Laut Zeugenaussagen ist der Tatverdächtige etwa 1,70 Meter groß. Er soll kurze, dunkelblonde Haare sowie einen Oberlippenbart haben und mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Ob es sich bei den beiden um Schüler handelt, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa)